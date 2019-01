Facebook

Ein hochbetagter Mann hat im Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) beim Hantieren mit einer Zigarette unabsichtlich seine Hose angezündet. Der 91-Jährige, der sich bei dem Vorfall auf der Toilette befand, erlitt laut Polizei Verbrennungen an den Beinen. Das Museum musste evakuiert werden.

Neben dem 91-Jährigen wurde laut Wiener Berufsrettung am Dienstag auch seine Ehefrau bei dem Unfall in Mitleidenschaft gezogen. Diese hatte versucht, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu ersticken, wobei sie sich leichte Blessuren an den Händen einhandelte. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 13.00 Uhr durch die Brandmeldeanlage alarmiert. Feuerwehr, Rettung und Polizei rasten zum Museum am Stubenring in der Wiener Innenstadt. Der 91-Jährige dürfte nach derzeitigem Stand auf der Toilette eine Zigarette geraucht haben, dabei fing seine Hose unbeabsichtigt Feuer.

Die Ausstellungsräume wurden laut Pressestelle des MAK evakuiert, auch das Personal verließ zur Sicherheit das Gebäude. Der Einsatz war nach rund einer halben Stunde beendet.