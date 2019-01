Elternvertreter sehen Herbstferien-Pläne "kritisch"

"Nach wie vor kritisch" sieht man die geplante Einführung von Herbstferien für Schüler beim Verband der Elternvereine an öffentlichen Pflichtschulen. Dabei müssten alle "sozialen und pädagogischen Auswirkungen" beachtet werden, so der Dachverband am Dienstag. Er fordert etwa wissenschaftliche Studien, "weil bis dato die pädagogische Sinnhaftigkeit von Herbstferien nicht belegt werden konnte".