Salvini für Umverteilung der Migranten auf der Sea-Watch

Der italienische Innenminister Matteo Salvini will die 47 Migranten an Bord des Rettungsschiffes der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch an Land nehmen - allerdings nur, wenn die Asylsuchenden anschließend von Deutschland oder den Niederlanden aufgenommen werden. Die "Sea-Watch 3", die sich vor der Küste der Stadt Syracus befindet, fährt unter niederländischer Flagge.

© APA (Archiv/AFP)

"In Italien haben wir schon zu viele Migranten aufgenommen und dafür zu viel ausgegeben", sagte Salvini laut Medienangaben vom Dienstag. Der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli, der für die italienischen Häfen zuständig ist, erklärte, dass die Regierung zur Einrichtung eines humanitären Korridors bereit sei, damit die Migranten Deutschland oder die Niederlanden erreichen können.

Toninelli beschuldigte die deutsche NGO einen "internationalen Fall" verursacht zu haben, indem sie das Schiff nahe Sizilien geführt habe. "Die NGO will offenkundig damit Finanzierungen erhalten", kritisierte Toninelli. Er rief Europa auf, Solidarität zu beweisen und ihre Verantwortung zu übernehmen.

Italiens sozialdemokratische Oppositionspartei PD (Partito Democratico) erstattete indes Anzeige gegen die italienische Regierung bei der Staatsanwaltschaft der sizilianischen Stadt Syracus wegen des Umgangs mit den Migranten. PD-Chef Maurizio Martina war am Montag mit Parteispitzenpolitiker Matteo Orfini an Bord des Schiffes gegangen. Er trotzte somit einem Verbot der Hafenbehörde, sich dem Schiff zu nähern.

Unterdessen wollen sich die deutsche NGO Sea-Watch und die italienische Regierung an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) wenden. Die italienische Regierung will dem Gericht ein Dossier vorlegen. In diesem bemängelt die Regierung das "kühne Verhalten" der Crew des Schiffes. Statt vor den hohen Wellen Schutz an der naheliegenden tunesischen Küste zu suchen, habe das Schiff eine lange Seefahrt in Richtung Sizilien unternommen und dabei das Leben der 47 Migranten an Bord des Schiffes aufs Spiel gesetzt. Die Regierung verlangt die Anerkennung der Verantwortung der Niederlanden für das Schiff.

Die EU-Kommission verfolgt die Entwicklungen rund um das Schiff und koordiniert die Suche nach einer Lösung, wie sie es bereits bei ähnlichen Fällen in der Vergangenheit getan habe. Das erklärte Kommissionssprecherin Nathalie Berraud nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. Prioritär für die Kommission sei, die 47 Migranten an Bord der "Sea-Watch 3" sofort an Land zu bringen. "Wir arbeiten für dieses Ziel", so die Kommissionssprecherin.