Fliegerbombe in Wien-Floridsdorf entschärft

In Wien-Floridsdorf ist am frühen Montagnachmittag eine ca. 100 Kilo schwere Fliegerbombe entschärft worden. Das Kriegsrelikt wurde um 9.30 Uhr von Bauarbeitern in der Heinrich-von-Buol-Gasse entdeckt. Größere Absperrmaßnahmen waren die Folge. "Wir haben rund 100 Personen aus Einfamilienhäusern in Sicherheit gebracht", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Auch der öffentliche Verkehr war betroffen.