Brexit-Verlängerung nur bei klarer Vorgabe aus London

Die 27 EU-Länder wären nach Ansicht eines EU-Diplomaten bereit, das britische Austrittdatum vom 29. März noch einmal zu verlängern. Allerdings müssten die britische Regierung und das britische Parlament vorher klar sagen, in welche Richtung Verhandlungen gehen sollten, sagte ein EU-Diplomat am Montag in Berlin. Er rechne aber damit, dass Theresa May weiter an dem Datum 29. März festhalten wolle.