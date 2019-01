Streit zwischen Ex-Partnern: Frau stach Mann in den Rücken

Eine 24-Jährige soll am Sonntagabend ihrem 23-jährigen Ex-Partner mit einem Messer in den Rücken gestochen und ihn schwer verletzt haben. Die beiden dürften aufgrund von Eifersucht in Streit geraten sein, als der Mann die gemeinsamen Kinder zu ihr in die Wohnung zurückbrachte. Der Verletzte fuhr noch selbst mit dem Taxi ins Spital. Es bestehe keine Lebensgefahr, so die Polizei am Montag.