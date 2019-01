Ex-Starbucks-Chef erwägt US-Präsidentschaftskandidatur

Der langjährige ehemalige Starbucks-Chef Howard Schultz strebt als unabhängiger Kandidat die US-Präsidentschaft an. Er habe bereits mit den Vorbereitungen begonnen, um in allen 50 Staaten an der Wahl teilnehmen zu können, sagte der 65-jährige Ex-Chef der Kaffee-Kette der "New York Times" am Sonntag.