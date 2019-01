UNO-Berichterstatterin untersucht Ermordung Khashoggis

Fast vier Monate nach dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Istanbuler Konsulat beginnt eine UNO-Berichterstatterin am Montag mit Untersuchungen in der Türkei. Agnes Callamard will nach Angaben des UNO-Menschenrechtsbüros bis zum 3. Februar Informationen über die Umstände der Ermordung sammeln.