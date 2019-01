Lawinenabgang auf der Rax - Eventuell Menschen verschüttet

Auf der Rax ist am Sonntagnachmittag eine Lawine abgegangen, die Einsatzkräfte befürchten, dass Menschen unter den Schneemassen begraben sind. "Die Suchhunde haben angeschlagen", berichtete der Pilot des Notarzthubschraubers laut ÖAMTC am Abend von der Rax. Oberhalb der Bergstation der Rax-Seilbahn hatte sich laut ÖAMTC am späten Nachmittag im Bereich des Schleppliftes ein Schneebrett gelöst.