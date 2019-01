Schlammlawine in Peru - 15 Tote und dutzende Verletzte

Eine Schlammlawine hat während einer Hochzeitsfeier in Peru mindestens 15 Menschen in den Tod gerissen. 34 weitere Menschen seien verletzt worden, als am Samstagabend die Lawine aus Geröll und Schlamm auf ein Hotel im Süden des Landes niederging, sagte am Sonntag der Direktor des peruanischen Zivilschutzes, Jorge Chavez.