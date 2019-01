Hisbollah-Chef warnt Israel vor weiteren Angriffen in Syrien

Der Chef der libanesischen Hisbollah-Miliz, Hassan Nasrallah, hat Israel vor Angriffen in Syrien gewarnt und mit einem Flächenbrand in der Region gedroht. "Treffe keine Fehleinschätzung und führe die Region nicht in einen Krieg oder einen größeren Konflikt", sagte Nasrallah am Samstag in einem Interview mit dem Sender al-Mayadeen an die Adresse des israelischen Präsidenten Benjamin Netanyahu.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Nasrallah warnte in dem dreistündigen Interview, es könne "jederzeit die Entscheidung von der syrischen Führung und der Achse des Widerstands getroffen werden, anders mit den israelischen Aggressionen umzugehen". Auf die Frage, ob dann auch Tel Aviv Ziel von Raketenangriffen werden könne, sagte Nasrallah: "Alles ist möglich."

Die schiitische Hisbollah-Miliz unterstützt im Syrien-Konflikt zusammen mit Teheran den syrischen Machthaber Bashar al-Assad. Bei der jüngsten großen militärischen Konfrontation zwischen Israel und der Hisbollah starben im Jahr 2006 rund 1.200 Menschen auf libanesischer Seite sowie 160 Israelis. Anlass war die Entführung zweier israelischer Soldaten.

Israel will mit aller Macht einen wachsenden Einfluss seines Erzfeindes Iran im Nachbarland Syrien verhindern und flog dazu seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien 2011 bereits hunderte Luftangriffe auf mutmaßliche iranische Militärziele in dem Land.

Zuletzt hatte die israelische Armee am Montag angegeben, zur Vergeltung für einen angeblich iranischen Raketenangriff auf Israel Lagerhäuser der Al-Quds-Kräfte der iranischen Revolutionsgarden am Flughafen von Damaskus bombardiert zu haben. Zudem seien Munitionslager, ein Trainingscamp und eine Geheimdienststelle angegriffen worden. Dabei wurden nach Angaben der "Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte" 21 Menschen getötet, die meisten von ihnen Iraner.

Unterdessen starben bei einem Luftangriff der Anti-IS-Koalition auf die letzte Bastion der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) in Ostsyrien nach Angaben von Aktivisten 42 Menschen. Unter den Opfern seien 13 Zivilisten, teilte die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" mit. Bei ihnen handle es sich um sieben Mitglieder einer syrischen Familie mit Verbindungen zum IS, darunter drei Kinder, sowie sechs Iraker.

Nach Angaben der Beobachtungsstelle waren am Freitagabend Raketen in Häuser nahe dem Dorf Baghuz in der östlichen Provinz Deir ez-Zor eingeschlagen. Die in Großbritannien ansässige Organisation bezieht ihre Angaben von Informanten in Syrien. Ihre Angaben können kaum unabhängig überprüft werden. Die US-geführte Anti-IS-Koalition war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) gehen seit September mit Unterstützung der internationalen Militärallianz gegen die letzten IS-Bastionen an der irakischen Grenze vor. Trotz des erbitterten Widerstands der Dschihadisten eroberte das kurdisch-arabische Bündnis weite Teile der IS-Enklave, darunter das Dorf Baghuz. Bei dem erfolglosen Versuch von IS-Kämpfern, den Ort zurückzuerobern, waren am Donnerstag laut Beobachtungsstelle 50 Menschen getötet worden.