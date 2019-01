Parlamentarier gingen trotz Verbots an Bord von "Sea-Watch"

Drei italienische Oppositionsparlamentarier haben am Sonntag dem Verbot der sizilianischen Hafenbehörden getrotzt und sind an Bord eines Schlauchboots des Rettungsschiffs "Sea-Watch 3" mit 47 Migranten gegangen. An der Aktion beteiligten sich neben den Oppositionsparlamentariern auch der Bürgermeister der sizilianischen Stadt Syracus, Francesco Italia, vor deren Küsten das Schiff am Anker liegt.