Weltjugendtag mit Papst Franziskus geht zu Ende

Nach sechs Tagen geht der Weltjugendtag der römisch-katholischen Kirche in Panama am Sonntag zu Ende. Zum Abschluss des größten Katholikentreffens der Welt will Papst Franziskus um 14.00 Uhr MEZ bei einer Messe in Panama-Stadt nochmals eine Ansprache halten und traditionell auch den Gastgeber des nächsten Weltjugendtages bekanntgeben.