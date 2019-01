Bedeutende Fortschritte bei Gesprächen mit Taliban

In den Verhandlungen mit den radikalislamischen Taliban hat es nach Angaben des US-Sondergesandten für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, "bedeutende Fortschritte" gegeben. Die Gespräche mit den Taliban in Katar seien "produktiver" als in der Vergangenheit gewesen, erklärte Khalilzad nach sechstägigen Gesprächen am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.