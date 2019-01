UNO-Berichterstatterin untersucht Ermordung Khashoggis

Eine UNO-Berichterstatterin für Menschenrechte wird den Fall des in der Türkei getöteten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi untersuchen. Das bestätigte das UNO-Menschenrechtsbüro in Genf am Freitag. Agnes Callamard sei unabhängig und habe die Untersuchung im Rahmen ihres Mandats aus eigenen Stücken angeschoben, sagte ein Sprecher. "Dies ist keine UNO-Untersuchung."