NATO-Russland-Rat tagt zu Zukunft des INF-Vertrages

Die NATO hat am Freitag Gespräche mit Russland über die Zukunft des INF-Abrüstungsvertrags zu atomar bestückbaren Mittelstreckenraketen geführt. Dazu kamen die Botschafter der Militärallianz am Vormittag in Brüssel im NATO-Russland-Rat mit dem russischen Vize-Außenminister Sergej Riabkow zusammen. Weiteres Thema des Treffens ist laut Diplomaten die Lage in der Ukraine und im Schwarzen Meer.