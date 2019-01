EU stellt sich in Machtkampf hinter Venezuelas Opposition

Nach den USA und mehreren lateinamerikanischen Staaten hat sich auch die EU hinter die venezolanische Opposition gestellt, die am Mittwoch die Macht an sich gerissen hat. Die EU unterstütze "umfassend" das von der Opposition kontrollierte Parlament, teilte EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini in Brüssel mit. Das Militär steht offenbar weiter zum umstrittenen Staatschef Nicolas Maduro.

© APA (AFP)

"Die EU unterstützt umfassend das Parlament als demokratisch gewählte Institution, deren Befugnisse wiederhergestellt und respektiert werden müssen", schrieb Mogherini in der Nacht auf Donnerstag in einer Erklärung. Die EU fordere für den sofortigen Beginn eines politischen Prozesses, "der zu freien und glaubwürdigen Wahlen im Einklang mit der Verfassungsordnung führt", so Mogherini. Die Rechte, Freiheit und Sicherheit aller Parlamentsmitglieder, einschließlich ihres Vorsitzenden Juan Guaido müssten zur Gänze respektiert werden. Der Einsatz von Gewalt werde die Krise nicht lösen und sei "völlig inakzeptabel", sagte die EU-Außenbeauftragte an die Adresse des vom Parlament abgesetzten sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro, der offenbar noch den Sicherheitsapparat kontrolliert.

Zuvor hatte auch EU-Ratspräsident Donald Tusk Unterstützung für die Opposition erkennen lassen. Er setze auf eine einheitliche Position der EU-Staaten zur "Unterstützung der demokratischen Kräfte" in Venezuela, teilte Tusk auf Twitter mit. Anders als Maduro hätten das venezolanische Parlament und dessen Präsident Guaido "ein demokratisches Mandat" der Bürger, argumentierte er.

Parlamentspräsident Guaido hatte sich am Mittwoch zum Übergangspräsidenten ausgerufen. Dieser Schritt wurde umgehend von US-Präsident Donald Trump anerkannt, woraufhin Maduro die diplomatischen Beziehungen zu Washington abbrach. Er kann offenbar auch noch auf das einflussreiche Militär zählen. "Die Soldaten des Vaterlandes akzeptieren keinen Präsidenten, der von dunklen Mächten eingesetzt wird, oder sich abseits des Rechts selbst einsetzt", schrieb Verteidigungsminister Vladimir Padrino am Mittwoch auf Twitter.

Guaido hatte zuvor an die Streitkräfte appelliert, sich auf die Seite der Regierungsgegner zu stellen. Der Parlamentspräsident warf am Mittwoch vor Tausenden jubelnden Anhängern den Fehdehandschuh hin. "Vor dem allmächtigen Gott gelobe ich, die Kompetenzen der Exekutive als Interims-Präsident von Venezuela zu übernehmen", sagte der 35-jährige Abgeordnete bei einer Kundgebung in der Hauptstadt Caracas. "Lasst uns alle schwören, dass wir nicht ruhen, bis wir die Freiheit erlangt haben."

Die US-Regierung rief Maduro zu einer friedlichen Machtübergabe auf und drohte dem Sozialisten andernfalls mit schweren Konsequenzen. "Alle Optionen sind auf dem Tisch", sagte Trump. Der US-Präsident forderte andere Regierungen im Westen dazu auf, Guaido ebenfalls als Übergangspräsidenten anzuerkennen. Zahlreiche lateinamerikanische Staaten folgten daraufhin dem Beispiel der USA.

Nach den USA erkannten auch Brasilien, Paraguay, Kolumbien, Chile, Peru, Argentinien, Guatemala, Honduras, Panama, Costa Rica und Ecuador Guaido als legitimen Übergangs-Staatschef an. Kanada kündigte ebenfalls an, Guaido zu unterstützen. Der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Luis Almagro gratulierte auf Twitter ebenfalls Guaido als neuem Übergangspräsidenten. "Er hat unseren Rückhalt, um das Land wieder zurück zur Demokratie zu führen", so Almagro.

Die Linksregierungen in Mexiko und Bolivien hielten dagegen zunächst an Maduro fest. Auch das kommunistische Kuba stellte sich hinter den sozialistischen Präsidenten und sprach von einem "versuchten Staatsstreich" gegen ihn.

Maduro kritisierte: "Die imperialistische US-Regierung will eine Marionettenregierung in Venezuela einsetzen." Diplomatisches Personal der USA müsse innerhalb von 72 Stunden das Land verlassen. Guaido forderte das Personal der in Caracas ansässigen Botschaften dagegen zum Bleiben auf. Anderslautende Anweisungen sollten ignoriert werden.

Am Mittwoch waren im ganzen Land Zehntausende Menschen gegen die sozialistische Regierung auf die Straßen gegangen. Die Demonstranten zeigten Transparente mit der Aufschrift "Wir sind frei" und skandierten "Sie wird stürzen, sie wird stürzen, diese Regierung wird stürzen". Die Polizei feuerte Tränengasgranaten und Gummigeschosse in die Menge. Vermummte Demonstranten schleuderten Steine auf die Sicherheitskräfte. Nach Medienberichten wurden mehrere Demonstranten festgenommen. Auch Maduros Anhänger gingen auf die Straßen, um die Regierung zu unterstützen. Der 23. Jänner ist ein symbolisches Datum für das Land, weil an diesem Tag 1958 der damalige venezolanische Diktator Marcos Perez Jimenez gestürzt wurde.

Die Opposition beruft sich auf die Verfassung, nach der das Parlament übergangsweise die Exekutivgewalt übernehmen kann, wenn es keinen legitimen Präsidenten gibt. Die regierenden Sozialisten riefen zur Verteidigung Maduros auf. Dieser hatte am 10. Jänner trotz massiver internationaler Proteste seine zweite Amtszeit angetreten. Er war im vergangenen Mai in einer umstrittenen Abstimmung wiedergewählt worden. Zahlreiche Staaten, internationale Organisationen und die venezolanische Opposition sprachen von einem undemokratischen Wahlprozess und erkannten das Ergebnis nicht an. Auch für die EU waren die Wahlen "weder frei noch fair".