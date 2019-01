Spenden aus Wirtschaft vor allem für ÖVP und NEOS

Facebook

Mit Abstand größter Einzelspender ist Frank Stronach - und er wird es wohl auch länger bleiben. Denn der austro-kanadische Milliardär hat zumindest 23,2 Mio. Euro in sein gescheitertes Polit-Projekt "Team Stronach" gepumpt. Zum Vergleich: Bei allen anderen Parteien summieren sich die verpflichtend offenzulegenden Spenden in den Jahren 2012 bis 2017 auf 8,2 Mio. Euro.

Zweitgrößter Einzelspender hinter Stronach ist der Bauindustrielle Hans-Peter Haselsteiner, der die NEOS seit ihrer Gründung mit 1,7 Mio. Euro unterstützt hat. Dahinter folgen die Gemeindevertreterverbände der FPÖ in Niederösterreich und der SPÖ in Wien, die ihren jeweiligen Parteien mehrere Hunderttausend Euro überwiesen haben.

Parteien müssen die Identität ihrer Spender offenlegen, wenn sie von ihnen mehr als 3.500 Euro jährlich erhalten. Übersteigt eine Spende im Einzelfall 50.000 Euro, dann müsste sie eigentlich sofort auf der Rechnungshof-Homepage publiziert werden. In der Praxis wird letztere Bestimmung aber mitunter umgangen, indem Spenden in kleinere Teilsummen gestückelt werden. Ein Beispiel dafür ist die ILAG Vermögensverwaltung der Industriellenfamilie Turnauer. Sie hat die ÖVP seit 2012 mit 500.000 Euro unterstützt, davon allein 202.000 Euro im Jahr 2016 - und zwar ohne sofortige Offenlegung auf der Rechnungshof-Seite. Laut ÖVP wurde die Spende in mehreren Tranchen überwiesen.

Außerdem zu beachten: Die offensive Spendenkampagne der ÖVP im Wahljahr 2017 ist in diesen Zahlen nur zum Teil erfasst (nämlich mit den Großspendern Stefan Pierer und Johannes Baillou), weil der Rechenschaftsbericht der Volkspartei für das Jahr 2016 noch nicht vorliegt. Auch die Finanzberichte der anderen Parlamentsparteien für das Wahljahr fehlen noch. Auf ihrer Homepage hatte die ÖVP im Wahljahr 2,1 Mio. Euro an Spenden veröffentlicht, davon 1,2 Mio. Euro über 3.500 Euro.

Bei den NEOS stammten fast 80 Prozent der freiwillig veröffentlichten Wahlkampfspenden (821.500) Euro aus Spenden über 3.500 Euro, die SPÖ meldete 70.000 Euro an derartigen Großspenden und die Liste Pilz (mittlerweile Liste Jetzt) wurde bei ihrem Einzug in den Nationalrat ebenfalls von Großspendern unterstützt - u.a. vom Anwalt Alfred Noll (98.000 Euro).

Nicht enthalten sind in den Zahlen die Spenden für die Bundespräsidentschaftswahl 2016.