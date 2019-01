Facebook

42.000 Kriminaltechnik-Analysen im Vorjahr © APA/HANS KLAUS TECHT

Die Ermittlungen reichten von aufsehenerregenden Einzelfällen wie der Liederbuch-Affäre im niederösterreichischen Landtagswahlkampf über 23.496 Suchtmittelanalysen, 4.700 Urkundenuntersuchungen bis zu 88 Ermittlungen nach Bränden, berichtete das BK am Mittwoch.

Im Jänner 2018 hatte ein Liederbuch der Burschenschaft "Germania" wegen Inhalten mit nationalsozialistischem Gedankengut für Aufsehen gesorgt. FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer trat vorübergehend zurück und legte seine Mitgliedschaft bei der Burschenschaft ruhend. Die Kriminaltechnik des BK wurde beauftragt zu klären, ob die entsprechenden Passagen zeitnahe vor dem Auffliegen der Affäre oder doch wesentlich früher geschwärzt wurden. Zeitaufwendige Untersuchungen des Chemiereferates im BK zeigten, dass die Schwärzung bereits einiger Zeit vor dem Bekanntwerden der Inhalte erfolgt sein dürften, resümierte das BK nun auf seiner Internetseite.

4.509 Fasern untersucht

4.509 Fasern wurden im Vorjahr von den Kriminaltechnikern untersucht, das waren fast doppelt so viele wie im Jahr 2017. Darunter waren auch welche, die im April bei einem Leichenfund am Inn-Ufer bei Innsbruck sichergestellt wurden. Bei dem Fund war die Leiche stark verwest und in zerrissenes Plastik gehüllt. Die Fasern befanden sich an den Klebebändern mit denen die Plastikumhüllung verklebt war. Das Referat Biologie und Mikroskopie im BK bewies, dass die Fasern nicht von der Kleidung des Toten kamen. Durch einen Abgleich wurde festgestellt, dass die Fasern von einem Teppich und einer Decke des Tatverdächtigen stammten.

Die Untersuchungen von Schusswaffen legten im Jahresvergleich ebenfalls deutlich von 390 auf 1.021 zu. Ein Fall betraf eine Ende Oktober 2018 in Zell am See durch vier Schüsse getötete Frau. Bei der Untersuchung der Projektile und der verfeuerten Patronenhülsen fand die Waffengruppe im Referat Physik im BK heraus, dass eine zur scharfen Waffe umgebaute Schreckschusswaffe und für diese Waffe speziell adaptierte Munition verwendet wurden. Bei einer Hausdurchsuchung wurde die Pistole, die gleiche wie beim Mord benutzte Munition sowie die für deren Herstellung notwendigen Hilfsmittel gefunden. Die Waffengruppe leistete so einen wichtigen Sachbeweis für die Überführung des Täters.