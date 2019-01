Entführungs-"Opfer" wohlbehalten in Tirol aufgetaucht

Eine 88-jährige Frau, deren angebliche Entführung auf offener Straße am Dienstag in Eisenstadt eine Großfahndung der Polizei ausgelöst hat, ist wieder aufgetaucht. Sie befindet sich in Tirol, bestätigte ein Polizeisprecher offiziell. Die Frau war am Dienstagnachmittag von drei Unbekannten, die in zwei schwarzen Limousinen vorfuhren, in ein Auto verfrachtet und weggebracht worden.