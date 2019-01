Flieger vom Radar verschwunden - Fußballer Sala an Bord

Ein kleines Passagierflugzeug mit mindestens zwei Menschen an Bord ist nahe der britischen Kanalinsel Guernsey vom Radar verschwunden. Nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP befand sich auch der argentinische Fußballspieler Emiliano Sala an Bord der Maschine. Es laufe eine Suchaktion im Ärmelkanal, teilte die Polizei von Guernsey in der Nacht auf Dienstag mit.