Der Perger Bezirksparteiobmann Peter Handlos kündigte Konsequenzen an, sollten sich die Vorwürfe bestätigen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) dpa/Jan-Philipp Strobel (Jan-Philipp Strobel)

Ein FPÖ-Kommunalpolitiker aus dem Mühlviertel wird verdächtigt, einen 15-jährigen Mopedlenker im Zuge eines Streits im Straßenverkehr mit einem Faustschlag verletzt zu haben. Das berichteten mehrere Medien am Dienstag. Der Perger Bezirksparteiobmann Peter Handlos kündigte Konsequenzen an, sollten sich die Vorwürfe bestätigen.

Der Jugendliche war am Dienstag der Vorwoche mit dem Moped unterwegs, als ein Wagen vor ihm zweimal unvermittelt abbremste und der Bursch nur knapp eine Kollision vermeiden konnte, hieß es in dem Polizeibericht zu dem Vorfall. Daher habe der 15-Jährige dem Lenker den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt. Daraufhin stellte dieser den Jugendlichen zur Rede und soll ihn durch einen Faustschlag verletzt haben.

Für den Kommunalpolitiker, der in seiner Gemeinde der Partei vorsteht, gilt die Unschuldsvermutung. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, will die FPÖ aber regieren. Handlos kündigte gegenüber mehreren Zeitungen Konsequenzen an, im ORF Radio OÖ wurde er noch deutlicher: Auf die Frage, ob er mit einem Rücktritt des FPÖ-Funktionärs rechne, sagte er: "Ich gehe davon aus".