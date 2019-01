Mord und Totschlag in Mexiko erreichten historisches Hoch

Mexiko wird von einer Welle der Gewalt überrollt. Im vergangenen Jahr wurden in dem Land 33.341 Menschen getötet, wie das Innenministerium in der Nacht auf Montag mitteilte. Das war eine Steigerung um 15,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein neuer Rekord. Mit 28.866 Totschlagsdelikten war bereits 2017 das bis dahin blutigste Jahr in der jüngeren mexikanischen Geschichte.