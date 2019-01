Lastwagen in Vietnam überfuhr mehrere Fußgänger

In der nordvietnamesischen Provinz Hai Duong ist ein Lastwagen in eine Fußgängergruppe gefahren und hat zahlreiche Menschen getötet. Die nationale Verkehrssicherheitsbehörde sprach am Montag von acht Toten und fünf Verletzten. Bei den meisten Opfern handelte es sich demnach um örtliche Beamte. Der Lenker flüchtete.