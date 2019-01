Asyl: IOM unterstützte knapp 3.500 bei freiwilliger Heimkehr

Die Zahl der heimreisewilligen Flüchtlinge in Österreich ist im Vorjahr in etwa gleich geblieben. Das legen Zahlen der UNO-Organisation IOM nahe. Demnach wurden im Vorjahr 3.469 Personen bei der freiwilligen Rückkehr in ihre Heimat durch die IOM unterstützt, 2017 waren es 3.546. Das Allzeithoch gab es 2016 mit rund 4.800 Rückkehrern.