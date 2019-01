In einem indischen Zoo ist ein Mann von einem Löwen getötet worden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild: Löwe © AP

Der Mann sei am Sonntag über eine 20 Meter hohe Mauer des Chhatbir Zoos im nördlichen Unionsstaat Punjab geklettert und in einen gesperrten Bereich eingedrungen, teilten die Behörden am Montag mit. Dort sei er von einem Asiatischen Löwen angegriffen worden.

Tierpfleger hätten Schreie des Mannes gehört und seien ihm zu Hilfe geeilt. Im Krankenhaus sei er seinen Verletzungen aber erlegen.

Asiatische Löwen sind vom Aussterben bedroht. Von ihnen leben nur noch etwa 500 in der Wildnis, alle in einem Tierschutzgebiet im westindischen Unionsstaat Gujarat. Der im Chhatbir gehaltene Asiatische Löwe gilt als Zuschauermagnet.