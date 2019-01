Israel gab Angriffe auf iranische Ziele in Syrien bekannt

Das israelische Militär ist in der Nacht auf Montag Luftangriffe auf Syrien geflogen. Man greife derzeit Ziele der iranischen Al-Quds-Brigade in Syrien an, teilte das Militär mit. Zugleich warnte es das syrische Militär davor, im Gegenzug israelisches Staatsgebiet oder israelische Streitkräfte anzugreifen.