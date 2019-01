ÖVP für Europawahl startklar

Am Montag wurde im Bundesparteivorstand der ÖVP die Kandidatenliste für die Europawahl am 26. Mai fixiert. Die ersten zehn auf der Liste wurden am Nachmittag dann von Parteiobmann Sebastian Kurz präsentiert. Spitzenkandidat ist Othmar Karas und dieser setzte sich das Ziel, dass die ÖVP an Stimmen und Mandaten stärker wird.