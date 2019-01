16-jähriger Skifahrer kollidierte in Tirol mit Schneemobil

Ein 16-jähriger Skifahrer ist am Sonntag am Pengelstein in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) gestürzt und mit einem abgestellten Schneemobil kollidiert. Wie die Polizei berichtete, schlitterte der Jugendliche mit dem Kopf voran gegen das Fahrzeug. Der Schwerverletzte wurde mit einem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Kufstein geflogen.