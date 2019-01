Tote und Verletzte bei Explosion in Damaskus

Bei einer Explosion in der syrischen Hauptstadt Damaskus hat es nach Angaben von Aktivisten am Sonntag Tote und Verletzte gegeben. Die "starke Explosion" habe sich in der Nähe eines Gebäudes des Militärgeheimdienstes ereignet, teilte die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" mit, die ihre Angaben von Aktivisten vor Ort bezieht. Nach der Explosion habe es Schüsse gegeben.