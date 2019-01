Polen nahmen Abschied von ermordetem Danziger Bürgermeister

Tausende Menschen haben am Samstag in der Danziger Marienkirche Abschied vom ermordeten Bürgermeister Pawel Adamowicz genommen. Unter den Trauergästen waren Staatspräsident Andrzej Duda, Friedensnobelpreisträger und Ex-Präsident Lech Walesa sowie EU-Ratspräsident Donald Tusk, ein langjähriger Freund des Ermordeten. Auch dutzende Bürgermeister aus dem In- und Ausland nahmen an der Zeremonie teil.