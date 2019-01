Hammerschmid im Rennen um Rektor-Posten an Linzer Kunstuni

Die ehemalige SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid ist fix im Rennen um den Rektor-Posten an der Linzer Kunstuni. Die Nationalratsabgeordnete soll auf dem Dreiervorschlag des Senats sein, der nach Zustimmung durch die Gleichbehandlungskommission dem Unirat am 11. Februar zur Abstimmung vorgelegt wird, wie Medien am Samstag berichteten.