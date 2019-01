Parteitag soll Söder zu CSU-Chef wählen und Reform einläuten

Die CSU will am Samstag (10.00 Uhr) das Kapitel Horst Seehofer beenden und die Zukunft mit Markus Söder einläuten: Auf einem Parteitag in der kleinen Münchner Olympiahalle soll Seehofer nach gut zehn Jahren an der Parteispitze zunächst zurücktreten und dann Söder zu seinem Nachfolger als CSU-Chef gewählt werden.