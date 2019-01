Beirat der Hofreitschule geschlossen zurückgetreten

Der vierköpfige Fachbeirat der Spanischen Hofreitschule ist am Freitag wie angekündigt geschlossen zurückgetreten. Damit protestiert er gegen die Bestellung von Sonja Klima zur neuen Geschäftsführerin. "Sonja Klima erfüllt keines der drei geforderten Hauptkriterien der Ausschreibung", heißt es in dem Rücktrittsschreiben an das Landwirtschaftsministerium, das der APA vorliegt.