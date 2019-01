Lawinengefahr in Hochlagen Niederösterreichs erheblich

In Niederösterreich ist die Lawinengefahr am Freitag in den Ybbstaler Alpen und der Rax-Schneeberggruppe über 1.500 Metern weiterhin als "erheblich" (Stufe 3 von 5) beurteilt worden. In den übrigen Bergregionen galt Stufe 2 ("mäßig"). In Kärnten stürzte am Donnerstag ein tschechischer Urlauber beim Abstieg von einer Skihütte 30 Meter ab.