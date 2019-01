Trump-Anwalt räumt mögliche Absprachen mit Russland ein

US-Präsident Donald Trumps Anwalt Rudy Giuliani will geheime Absprachen zwischen Trumps Wahlkampf-Team und Russland nie ausgeschlossen haben. "Ich habe nie gesagt, dass es keine Absprachen zwischen der Kampagne oder Leuten in der Kampagne (und Russland) gab", sagte Giuliani am Mittwoch dem Sender CNN. Er habe lediglich gesagt, dass Trump selbst nicht involviert gewesen sei.