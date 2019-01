USA wollen Raketenabwehr modernisieren

Die USA wollen zur Abwehr von Gefahren etwa aus Nordkorea, dem Iran sowie China und Russland offenbar massiv in neue Raketen-Abwehrtechnik investieren. Präsident Donald Trump wolle entsprechende Pläne am Donnerstag im Pentagon vorstellen, kündigte ein Regierungsmitarbeiter aus dem Weißen Haus am Mittwoch an. Zu den möglichen Investitionen gehören auch Systeme, die im Weltraum stationiert sind.