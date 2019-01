Trump will neue US-Raketenabwehr-Strategie vorstellen

Schutz gegen Bedrohungen aus Russland oder China: US-Präsident Donald Trump will am Donnerstag eine neue Raketenabwehr-Strategie seines Landes vorstellen. Die USA setzen dabei unter anderem auf Weltraum-basierte Abwehrsysteme. Die Präsentation kommt zwei Wochen vor Ablauf eines US-Ultimatums an Russland zur nachweisbaren Einhaltung des INF-Abrüstungsvertrages.