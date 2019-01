Tote bei heftigen Kämpfen in libyscher Hauptstadt Tripolis

Bei Kämpfen verfeindeter Milizen sind in der libyschen Hauptstadt Tripolis mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. 17 weitere seien verletzt worden, teilte ein Sprecher des libyschen Gesundheitsministeriums am Mittwoch mit. Die Zusammenstöße waren die heftigsten, seit die UN vor mehr als vier Monaten eine Waffenruhe in dem nordafrikanischen Land vermittelt hatten.