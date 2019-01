Razzia gegen den Ku-Klux-Klan in Deutschland

Bei einer Razzia gegen mutmaßlich rechte Ku-Klux-Klan-Mitglieder sind in Deutschland Gebäude in acht Bundesländern durchsucht worden. Dabei hätten die Beamten mehr als 100 Waffen sichergestellt, teilten Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Mittwoch in Stuttgart mit.