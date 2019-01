13-Jährige über eine Woche in Niederösterreich abgängig

In Horn gilt eine 13-Jährige seit dem 8. Jänner als abgängig. Sie wurde laut Exekutive in der Bezirkshauptstadt im Waldviertel zum letzten Mal gesehen. Das Mädchen ist etwa 1,55 Meter groß und hat längere brünette Haare. Bekleidet war die Jugendliche mit schwarzer Hose, einem schwarzen Pullover und Turnschuhen, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch in einer Aussendung.