15 Tote bei Attentat auf Anti-IS-Koalition in Manbij

Bei einem Selbstmordanschlag auf Kräfte der US-geführten Koalition gegen die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) sind einem neuen Bericht von Aktivisten zufolge am Mittwoch im syrischen Manbij mindestens 15 Personen getötet worden, darunter ein US-Militärangehöriger. Die Koalition kommentierte die Informationen bisher nicht. Die IS-Miliz nahm den Anschlag für sich in Anspruch.