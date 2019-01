Bluttat im Wiener Hauptbahnhof: Täter in Justizanstalt

Der 21-jährige Spanier, der in der Nacht auf Dienstag im Wiener Hauptbahnhof seine 25-jährige Schwester mit einem Küchenmesser erstochen hat, wird laut Polizei am Mittwoch in die Justizanstalt Josefstadt gebracht. "Er war sowohl zum Tatvorwurf als auch zur Tatausführung geständig", sagte Pressesprecher Paul Eidenberger auf APA-Nachfrage. Ein Motiv habe der Mann nicht genannt.