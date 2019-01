Abstimmung über Vertrauensfrage in Athen am Mittwoch

Das griechische Parlament wird am späten Mittwochabend über die Vertrauensfrage des linken Ministerpräsident Alexis Tsipras abstimmen. Schon am Dienstag wurde erbittert debattiert. Oppositionspolitiker forderten den Premier auf, sofort Neuwahlen auszurufen. Streit entzündete sich vor allem an dem Namenskompromiss, den Tsipras mit Mazedonien geschlossen hat.