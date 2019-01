Mindestens fünf Tote bei Anschlag auf Hotel in Nairobi

In Kenias Hauptstadt Nairobi ist ein Terroranschlag auf einen Hotelkomplex verübt worden. Dabei wurden laut Agenturberichten mindestens fünf Menschen getötet. Einige "bewaffnete Kriminelle" befanden sich laut Polizeichef Joseph Boinnet am Dienstagnachmittag noch in dem Gebäude. Es habe Verletzte gegeben. Die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab beanspruchte den Anschlag für sich.