Macron reiste zu Bürgerdebatte in die Normandie

Mit einem unerwarteten Besuch in der französischen Gemeinde Gasny hat der französische Präsident Emmanuel Macron seine Bürgerdebatte eingeleitet. In dem 3.000-Einwohner-Ort in der Normandie traf er sich am Dienstagmittag mit dem Stadtrat, wie der Elyseepalast auf Twitter mitteilte.