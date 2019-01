Die Tat wurde in der Passsage zwischen U-Bahn und Geschäftsbereich des Bahnhofes verübt. Spurensicherung und Gerichtsmedizin standen noch im Einsatz.

Am Wiener Hauptbahnhof im 10. Wiener Gemeindebezirk ist es in der Nacht auf Dienstag gegen 1:30 Uhr zu einem tödlichen Messerangriff gekommen. Das Opfer verstarb noch an Ort und Stelle. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden, hieß es seitens der Polizei gegenüber der APA. Die Ermittlungen laufen.

Die Einvernahme des festgenommenen mutmaßlichen Täters ist derzeit im Gange. Mitarbeiter der ÖBB hätten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können, hieß es laut Polizei gegenüber der APA am frühen Dienstagmorgen. Die Tatwaffe wurde sichergestellt.

Bluttat nach Streit

Das Opfer der tödlichen Messerattacke war eine 25-jährige Frau. Bei dem an Ort und Stelle Festgenommenen handelt es sich um einen 21-jährigen Mann. Zwischen den beiden war es zu einem Streit gekommen, erläuterte Polizeisprecher Daniel Fürst gegenüber der APA am frühen Dienstagmorgen.

In welcher Beziehung der Mann und die Frau zueinander standen sowie die Hintergründe des Streits, waren zunächst noch unklar.