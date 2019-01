Britisches Parlament stimmt über Brexit-Deal ab

Die britische Premierministerin Theresa May wird bei der Abstimmung über das Brexit-Abkommen voraussichtlich eine historische Niederlage einstecken. Spitzenvertreter der EU-Staaten versicherten vor dem Votum im Londoner Parlament am Dienstag, dass man sich nun auch auf einen möglichen ungeregelten EU-Ausstieg der Briten vorbereite.

May verteidigte den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag erneut. May sagte am Dienstagabend vor der entscheidenden Brexit-Abstimmung im Unterhaus in London, das Parlament müsse nun "liefern".

"Ich glaube, wir haben die Pflicht, gemäß der demokratischen Entscheidung des britischen Volks zu liefern", sagte May, die in der Debatte als letzte Rednerin ans Pult trat. Zugleich warnte sie, die EU werde kein "alternatives Abkommen" anbieten.

"Die Verantwortung jedes einzelnen von uns in diesem Moment wiegt schwer", sagte May. "Dies ist eine historische Entscheidung, welche die Zukunft unseres Landes für Generationen bestimmen wird."

Das Londoner Unterhaus hat am Dienstagabend die Debatte über den umstrittenen Brexit-Deal abgeschlossen und mit der Abstimmung begonnen.

Ein von Brexit-Hardlinern innerhalb der regierenden Konservativen eingebrachter Abänderungsantrag wurde am Dienstagabend spektakulär abgeschmettert. Lediglich 24 Abgeordnete votierten für einen Antrag, mit dem die umstrittene Auffanglösung ("Backstop") für Nordirland faktisch aus dem Abkommen gestrichen werden sollte. 600 Mandatare lehnten den Antrag des Abgeordneten John Baron ab.

Nachdem zuvor drei Abänderungsanträge zurückgezogen worden waren, war der Weg frei für die Schlussabstimmung über den Brexit-Deal. Abgestimmt wurde nach einem jahrhundertealten Ritual, indem sich die Abgeordneten durch zwei Türen in die Lobby zurückzogen. Nach dem Votum über den Antrag sollte dann noch die Abstimmung über das Abkommen als solches stattfinden.

Dem von May ausgehandelten Abkommen werden kaum Chancen eingeräumt. Für Spannung sorgte vielmehr die Frage, wie deutlich die Niederlage für die Regierungschefin ausfallen wird. Die Abstimmung dürfte das Vereinigte Königreich und die EU in eine neue Krise stürzen: Möglich sind ein neuer Anlauf im Parlament, ein Misstrauensvotum gegen May, ein chaotischer EU-Austritt - oder gar eine Abkehr vom Brexit.

May wird möglicherweise nach einer Niederlage versuchen, Brüssel noch Zugeständnisse abzuringen, um dann ein zweites Mal über den Deal abstimmen zu lassen. EU-Spitzenpolitiker winkten aber ab. So zeigte sich der deutsche Außenminister Heiko Maas skeptisch "dass das Abkommen grundsätzlich noch einmal aufgeschnürt werden kann". Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte im Europarlament in Straßburg: "Die EU hat sich bei diesen Verhandlungen mit Großbritannien nichts vorzuwerfen." Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) betonte am Rande eines Besuchs im weißrussischen Minsk: "Wir müssen, wie immer es ausgeht, ungeordnet oder geordnet, den betroffenen Menschen den Schaden begrenzen."

Britische Medien rechnen damit, dass May bei der Abstimmung im Parlament mehr als 100 Stimmen aus dem eigenen Lager fehlen könnten. Die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen ist ausschlaggebend für Annahme oder Ablehnung des Brexit-Deals. Eine sichere Mehrheit wäre bei mindestens 318 Stimmen gegeben. Die Opposition dürfte weitgehend geschlossen gegen den Deal stimmen.

Mit Spannung wird erwartet, wie sich die Abgeordneten zu den von Parlamentspräsident John Bercow zugelassenen vier Abänderungsanträgen positionieren. Die Anträge von Labour und den oppositionellen Regionalparteien dürften ziemlich sicher durchfallen, bei zwei Anträgen von Tory-Hinterbänklern gegen den umstrittenen Nordirland-"Backstop" könnte sich zeigen, ob Nachverhandlungen in diesem Punkt sinnvoll sein könnten.

Noch am Montag hatte May versucht, die Abgeordneten mit einem leidenschaftlichen Appell umzustimmen. Nur die Zustimmung zu dem mit der EU ausgehandelten Abkommen könne einen ungeordneten EU-Austritt oder eine Abkehr vom Brexit verhindern, warnte May. "Geben Sie diesem Deal eine zweite Chance", rief sie den Abgeordneten zu.

Mays Appell fiel aber weitgehend auf taube Ohren. Quer durchs Parlament positionierten sich die Abgeordneten gegen den Deal, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. "Weil Brexit Brexit bedeuten sollte und ein No-Deal besser ist als dieser schlechte Deal, werde ich mit Nein, Nein und Nein stimmen", machte etwa der Tory-Brexiteer Julian Lewis in einer aus diesem einen Satz bestehenden Abstimmungsbegründung klar. Auch viele Labour-Abgeordnete positionierten sich in Sorge um Jobs gegen den Deal.

Selbst Unterstützer Mays wie Stephen Cobb schienen sich dem Schicksal zu fügen. Es sei richtig, für das Abkommen zu stimmen, sagte er. Doch sei es "praktisch Gewissheit", dass er keine Mehrheit bekommen werde. Immerhin positionierte sich der dienstälteste Abgeordnete, der seit 49 Jahren im Unterhaus sitzende konservative Ex-Minister Kenneth Clarke, für das Abkommen. Weil er ermögliche, enge Beziehungen mit der EU zu erhalten, so Clarke, der als der leidenschaftlichste EU-Befürworter im britischen Parlament gilt.

Umstritten ist vor allem die im Austrittsvertrag enthaltene Auffanglösung (Backstop) für Nordirland. Dieser sieht vor, dass Großbritannien solange in einer Zollunion mit der EU bleibt, bis die Frage, wie Grenzkontrollen zwischen Nordirland und der Republik Irland verhindert werden sollen, anderweitig gelöst ist. Kritiker befürchten, Großbritannien könne so dauerhaft eng an die EU gebunden bleiben. Grenzkontrollen auf der irischen Insel wollen alle Seiten vermeiden. Es wird befürchtet wird, dass sie Konflikte in der ehemaligen Bürgerkriegsregion wieder anheizen könnten.

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk sprangen May am Montag mit einem langen Brief zur Seite, um die Bedenken der Kritiker im Parlament auszuräumen. Die nordirisch-protestantische DUP, die Mays Minderheitsregierung stützt, bezeichnete diese Zusicherungen jedoch als "bedeutungslos". Juncker reiste am Dienstagabend von der Plenartagung des Europaparlaments in Straßburg ab, um den Ausgang des Votums in Brüssel abzuwarten. Dies heizte Spekulationen an, wonach May bereits am Mittwoch die EU-Hauptstadt besuchen könnte.

Die deutsche Bundesregierung wies am Dienstag einen Bericht der britischen Zeitung "The Sun" zurück, nach dem Bundeskanzlerin Angela Merkel May Hilfe über die bisherigen Zusagen der EU hinaus versprochen habe. Der Inhalt eines Telefongesprächs Merkels mit May werde von der Zeitung falsch wiedergegeben, erklärte ein Regierungssprecher in Berlin. Die Zeitung hatte berichtet, dass May nach einer Hilfszusage Merkels neue Hoffnung habe, doch noch ein Brexit-Abkommen in einer zweiten Abstimmung durch das Unterhaus zu bringen.

Neben der DUP und den etwa 100 Abgeordneten aus dem Regierungslager wollen die Oppositionsparteien geschlossen gegen Mays Deal stimmen. Labour-Chef Jeremy Corbyn kündigte im Fall einer Niederlage Mays ein Misstrauensvotum an.

Auch bei einer Niederlage der Regierung ohne Vorgaben des Parlaments wäre nicht klar, was als nächstes passiert. Viele Abgeordnete forderten, den EU-Austritt zu verschieben - eine Möglichkeit, die auch in Brüssel nicht mehr ausgeschlossen wird. Doch das lehnte May bisher vehement ab.

Nach dem Willen des Parlaments muss die Regierung im Falle einer Niederlage bis zum kommenden Montag (21.1.) einen Plan B vorlegen, über den innerhalb von sieben Sitzungstagen abgestimmt werden soll - also spätestens am 31. Jänner. Doch es ist unklar, ob die Regierung rechtlich an diese Vorgaben gebunden ist.

Sollte das Parlament sich auch in den kommenden Wochen nicht auf ein weiteres Vorgehen einigen, droht ein Austritt ohne Abkommen mit dramatischen Folgen für fast alle Lebensbereiche. Spitzenvertreter der österreichischen Regierung betonten am Dienstag, dass man sich auf ein solches Szenario vorbereite. Entsprechende Beschlüsse soll es am Mittwoch beim Ministerrat geben.

Finanzminister Harwig Löger (ÖVP) sagte am Dienstag, dass die österreichischen Unternehmen im Zollbereich für den Fall eines "Hard Brexit" gerüstet seien und verwies auf den Handel mit der Schweiz. EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) sagte im Ö1-Morgenjournal, dass die in Österreich lebenden Briten ihre Rechte auch bei einem ungeregelten Austritt behalten sollen. Österreich wolle nämlich eine reziproke Lösung anbieten wie jene, die von der britischen Regierung für EU-Bürger geplant sei.