Warnstreiks des Sicherheitspersonals an deutschen Flughäfen

An mehreren deutschen Flughäfen haben in der Nacht auf Dienstag Warnstreiks des Sicherheitspersonals begonnen. Zu Streiks aufgerufen waren ab Mitternacht zunächst die Beschäftigten in Hannover, Bremen und Hamburg, ab 02.00 Uhr sollte es dann auch am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main zu Arbeitsniederlegungen kommen.