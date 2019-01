Ein 58-jähriger Pkw-Lenker ist am Montagnachmittag auf der L200 in Vorarlberg nach der Kollision mit einem Pkw aus der Schweiz ums Leben gekommen.

Der 58-Jährige war auf der L200 von Alberschwende in Richtung Achraintunnel unterwegs gewesen, als er vor dem Tunnelportal auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem Pkw aus der Schweiz zusammenstieß. Dessen 66-jähriger Lenker und seine gleichaltrige Beifahrerin erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Zeugen des Unfalls und Rettungskräfte versuchten den 58-Jährigen Mann zu reanimieren, er verstarb jedoch noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Achraintunnel war bis 16.15 Uhr gesperrt.